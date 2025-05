Supercoppa Italiana, ufficiale: ECCO la rivale dell’Inter

Con la vittoria dello scudetto da parte del Napoli conquistata questa sera con il successo al Maradona sul Cagliari, e il secondo posto dell’Inter reduce dalla vittoria di Como, è stato definito ufficialmente il tabellone della prossima Supercoppa Italiana che si disputerà ad inizio gennaio 2026 ancora una volta in Arabia Saudita.

Nelle scorse settimane, infatti, la Lega Serie A ha confermato per la terza edizione consecutiva, il formato a quattro squadre con due semifinali e finalissima tra le due vincitrici, nonostante il parere negativo dell’Inter per via di un calendario divenuto sempre più fitto.

Come da regolamento, la squadra che ha vinto la Serie A dovrà sfidare la finalista perdente della Coppa Italia, mentre la vincitrice di Coppa se la vedrà con la seconda classifica in campionato. Ciò significa che l‘Inter incontrerà il Bologna in semifinale, mentre dall’altra parte del tabellone si disputerà il match tra Napoli-Milan.

Le due semifinali si giocheranno in gara secca e decreteranno l’accesso diretto alla finale di Supercoppa Italiana. Tutte e tre le gare, infine, verranno giocate in Arabia Saudita.