La classifica di Serie A in DIRETTA: Inter e Napoli per lo scudetto

Ci siamo, finalmente è tutto pronto per l’ultimissima giornata di Serie A 2024/2025 con i primi due match in contemporanea da cui verrà fuori il verdetto Scudetto. Dalle 20.45, infatti, si giocano Como-Inter e Napoli-Cagliari, le prime due partite di quest’ultimo turno anticipate per la possibilità – seppur remota – di uno spareggio per il tricolore.

Solamente in caso di arrivo a pari punti, infatti, Inter e Napoli dovranno disputare il prossimo lunedì uno spareggio in gara secca a San Siro per decretare la vincitrice dello Scudetto. Alla squadra di Conte servirà una vittoria per trionfare già questa sera, mentre quella di Inzaghi dovrà non solo vincere ma sperare anche in un passo falso degli azzurri.

Ecco la classifica di Serie A aggiornata in tempo reale con gli occhi puntati su Napoli e Inter:

1 Napoli – 79 punti

2 Inter – 78 punti

3 Atalanta – 74 punti

4 Juventus – 67 punti

5 Roma – 66 punti

6 Lazio – 65 punti

7 Fiorentina – 62 punti

8 Bologna – 62 punti

9 Milan – 60 punti

10 Como – 49 punti

11 Torino – 44 punti

12 Udinese – 44 punti

13 Genoa – 40 punti

14 Cagliari – 36 punti

15 Verona – 34 punti

16 Parma – 33 punti

17 Lecce – 31 punti

18 Empoli – 31 punti

19 Venezia – 29 punti

20 Monza – 18 punti