Tutto sul difensore, con un nome in pole position. L’Inter sta lavorando in queste ore al colpo Benjamin Pavard, il profilo ritenuto più giusto per spessore internazionale e caratteristiche tra quelli sondati. La trattativa con il Bayern è in corso e a breve si attendono novità importanti, in un senso o nell’altro. L’estate che si sta concludendo però consiglia di non farsi trovare impreparati e valutare anche le alternative al piano originale, per questo motivo non vanno scartati al momento altri tre difensori dalla lista degli obiettivi nerazzurri.

Trevoh Chalobah del Chelsea, in particolare, è un giocatore che piace sempre per talento e prospettive di crescita ed è l’altro grande candidato secondo La Gazzetta dello Sport. Anche se a causa di un infortunio sarà fermo circa un mese e questo inevitabilmente frena la voglia di investire cifre importanti subito. Tomiyasu è un altro nome che non sparisce dai radar, ma anche qui bisogna fare i conti con un problema fisico, del compagno di reparto Timber, che invita l’Arsenal a non cedere facilmente. Resta probabilmente il più raggiungibile Japhet Tanganga del Tottenham, che però ha varie incognite fisiche.