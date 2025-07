C’è l’annuncio su 3 cessioni dell’Inter per l’estate 2026

Ancora un mese e poi si concluderà la sessione di mercato di questa estate 2025 con l’Inter che è ancora impegnata sui fronti Ademola Lookman per l’attacco e un nuovo difensore da consegnare a Chivu. Ci sono però già anche delle riflessioni sull’anno prossimo visto che sono state confermate almeno 3 cessioni nel 2026.

A riportare la notizia è Fabrizio Biasin che in diretta su Telelombardia spiega come anche l’anno prossimo l’Inter manderà avanti questo processo di ringiovanimento della rosa che ha iniziato ad attuare negli ultimi mesi. Dopo gli addii di giocatori come Correa, Arnautovic e probabilmente Taremi, nel 2026 toccherà alla difesa.

La prossima estate infatti – salvo colpi di scena – saluteranno De Vrij, Acerbi e Darmian dal reparto difensivo ed è per questo che la società nerazzurra vuole un profilo giovane come Leoni o De Winter. I tre difensori sono in scadenza il prossimo giugno ma potrebbero essere seguiti anche da altri compagni in avanti con l’età.