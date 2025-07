Nuove sirene per Barella e ricca offerta all’Inter: la scelta

Uno dei giocatori più importanti dell’Inter è senza dubbio da diversi anni Nicolò Barella che è entrato nel cuore dei tifosi per le sue giocate e anche per il forte legame che ha verso i colori nerazzurri. Il centrocampista sardo nelle ultime sessioni di mercato ha sempre attirato su di sé gli occhi di tanti grandi club europei e non solo.

Anche quest’anno non mancano le voci e i rumours sul futuro del numero 23 nerazzurro. In Spagna giorni fa è stato accostato al Real Madrid mentre adesso sembra esserci un nuovo club su di lui. Secondo quanto riferito da Fichajes.net, il Newcastle avrebbe messo Barella nel mirino per formare la coppia di metà campo con Tonali.

L’opinione di Passione Inter

Anche in questo caso è corretto riportare le voci di mercato che provengono dall’estero ma secondo la nostra redazione un addio di Barella all’Inter a stretto giro di posta è davvero molto complicato perché si tratta di un punto di riferimento assoluto per tutta la società e per i tifosi. Inoltre, lo stesso giocatore si è sempre definito molto felice in nerazzurro e ha certamente voglia di continuare ad indossare questa maglia la prossima stagione.