Pedullà ripete: “Lookman all’Inter solo in una condizione”

La giornata di oggi, venerdì 1 agosto, potrebbe essere quella decisiva per il futuro di Ademola Lookman che è il sogno di mercato dell’Inter e che ha già accettato la destinazione. Rimane però da convincere un osso duro come la società Atalanta che dopo la cessione di Retegui in Arabia non vorrebbe perdere un suo altro attaccante di valore.

La proposta dell’Inter che è stata rialzata ad inizio settimana è di poco sotto ai 45 milioni di euro mentre l’Atalanta ne ha sempre chiesti 50. Questa differenza che c’è tra domanda e offerta rimane ancora presente e resta da capire se il lavoro degli agenti di Lookman riuscirà ad ammorbidire la posizione del club bergamasco.

Negli studi di Sportitalia si è parlato anche di questo affare con Michele Criscitiello e Alfredo Pedullà che hanno sottolineato ancora una volta il fatto che se l’Inter non raggiungerà i 50 milioni chiesti dall’Atalanta non chiuderà l’operazione perché è la Dea a fare il prezzo e i Percassi non hanno bisogno di vendere per fare cassa.