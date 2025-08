Dall’Inter alla Premier League: c’è l’annuncio ufficiale

Nel corso di questa sessione estiva di mercato sono tanti i calciatori che sono finiti nel mirino dell’Inter visto che il processo di ringiovanimento voluto da Oaktree ha coinvolto tutti i reparti del campo e la rosa nerazzurra ha avuto bisogno di parecchi nuovi innesti con tanti altri nomi che sono stati accostati ma senza diventare veri obiettivi.

Tra questi c’è anche Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United che a inizio mercato veniva indicato come un importante obiettivo di mercato per l’Inter visto che si voleva cercare un nuovo rinforzo giovane per il reparto avanzato visti gli addii di Correa e Arnautovic ma alla fine la scelta del club è ricaduta su Bonny del Parma.

Come riportato da Fabrizio Romano, dopo tante voci di mercato che hanno visto Hojlund accostato a diversi club italiani oltre all’Inter, è arrivata adesso una scelta decisiva sul suo futuro. La punta danese classe 2003 rimarrà ancora in Premier League con lo United a giocarsi un posto nonostante i nuovi innesti che ci sono stati.