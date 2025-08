Colpo a sorpresa del Pisa: c’è la FIRMA dell’ex Inter

Una delle squadre neopromosse nel prossimo campionato sarà il Pisa che dopo un’ottima annata in Serie B è riuscita a conquistarsi un posto nella massima serie e cercherà di difendere questo suo posto a 34 anni di distanza dall’ultima apparizione in Serie A. Il club toscano sarà quindi un altro dei 19 avversari dell’Inter in campionato.

Per riuscire a raggiungere i propri obiettivi, la dirigenza del Pisa sta provando a mettere a segno dei colpi di mercato importanti in modo da consegnare al nuovo allenatore Alberto Gilardino una rosa di valore. L’ultimo nuovo innesto dei toscani potrebbe essere un ex Inter che a 37 anni ha ancora voglia di giocare in Serie A.

Come riporta infatti Gianluca Di Marzio, il Pisa è a un passo dal chiudere l’accordo con Juan Guillermo Cuadrado. L’esterno colombiano nelle ultime due stagioni ha giocato con l’Inter e con l’Atalanta. Ora potrà indossare un’altra maglia nerazzurra ma questa volta lo farà con la società toscana neopromossa, che si affida anche a lui per salvarsi.