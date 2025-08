“No del Parma a grossa offerta per Leoni”, Inter avvisata

Sono giorni molto importanti in casa Inter per quanto riguarda il calciomercato visto che si stanno vivendo ore decisive nell’affare Ademola Lookman per l’attacco ma anche la ricerca di un nuovo difensore. Uno dei principali obiettivi per il reparto arretrato è da tempo Giovanni Leoni del Parma.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport continua ad essere convinta del fatto che il centrale classe 2006 possa essere davvero ancora un obiettivo reale per l’Inter. In tal senso il quotidiano riporta però la notizia che il Parma abbia appena rifiutato una grossa offerta per lo stesso Leoni, che è giunta dall’estero è che era pari a 35 milioni di euro.

Questo significherà che l’Inter dovrà almeno pareggiare questa proposta economica e poi far leva sulla volontà del giocatore di vestire la maglia nerazzurra e di prendersi anche un posto in Nazionale. Dopo l’affare Lookman, la dirigenza dell’Inter potrebbe quindi puntare con forza sulla trattativa per Leoni.