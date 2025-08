Inter, sale il tesoretto: ancora QUESTE cessioni per il colpo

Sarà un mese di agosto naturalmente molto importante per il calciomercato dell’Inter visto che poi terminerà la finestra trasferimenti e quindi sono queste le ultime settimane utili per riuscire a completare gli ultimi innesti da mettere a disposizione del tecnico Cristian Chivu. I nomi grossi sul tavolo sono quelli di Lookman e Leoni.

Il difensore del Parma secondo alcune fonti di mercato sarebbe stato superato nelle preferenze da De Winter del Genoa ma invece il Corriere dello Sport continua a puntare con forza sul centrale classe 2006 come primo obiettivo dell’Inter per la difesa. Per completare il colpo serviranno però ancora delle cessioni.

Come sottolinea il quotidiano, sta crescendo il tesoretto dell’Inter che ha già incassato 26 milioni di euro dalle partenze dei due fratelli Stankovic, Buchanan, Agoumé e Vagiannidis. Serviranno ancora gli addii di Asllani, Taremi, Esposito e forse Palacios per raggiungere l’obiettivo di almeno 35-40 milioni necessari per tentare il colpo Leoni.