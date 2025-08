Inter U23, ufficiale l’ultimo innesto: preso dal Verona

Procede l’allestimento della rosa anche per la formazione Under 23 dell’Inter. La seconda squadra nerazzurra sarà allenata da Stefano Vecchi e prenderà parte al campionato di Serie C per la sua prima volta. I dirigenti del club stanno lavorando con nuovi innesti anche per questa rosa e oggi ne è stato ufficializzato un altro.

L’Inter U23 ha infatti messo a segno l’acquisto a titolo definitivo di un talento su cui ci sono buone aspettative e che tutti nella dirigenza nerazzurra, sperano possa diventare un prospetto interessante crescendo molto in questa stagione. Si tratta di Richi Agbonifo, ala destra classe 2006 e prelevato dal Verona.

Questo il comunicato ufficiale del club nerazzurro: “MILANO – FC Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Richi Agbonifo dall’Hellas Verona. Il centrocampista classe 2006 si trasferisce all’Inter U23 a titolo definitivo”.