Niente colpo in entrata prima della cessione: Inter bloccata

I tifosi dell’Inter hanno le loro attenzioni rivolte verso tutte le notizie che riguardano Ademola Lookman, vero e proprio sogno di mercato per l’attacco nerazzurro. La trattativa con l’Atalanta per il giocatore nigeriano non è però l’unica operazione importante che sta tenendo banco per la società di viale della Liberazione.

La dirigenza dell’Inter è infatti occupata anche nella ricerca di un nuovo difensore da regalare al tecnico Cristian Chivu. Da un lato c’è l’opzione Giovanni Leoni che piace all’allenatore avendolo già conosciuto col Parma, dall’altra c’è invece la strada che porta a Koni De Winter del Genoa e il belga ha anche dei costi più contenuti.

La novità di oggi riportata da La Gazzetta dello Sport è che per arrivare a questo rinforzo difensivo, servirà però prima una cessione. Il primo nome secondo la rosea rimane De Winter ma senza un’uscita il reparto arretrato dell’Inter resterà composto da Pavard, Bastoni, De Vrij, Acerbi e Bisseck più Darmian e Carlos Augusto che sono impiegabili come braccetti.