L’annuncio dell’agente di Allegri sulla panchina dell’Inter

Intervenuto da Solomeo a margine della premiazione del Golden Boy 2025, il noto agente Giovanni Branchini ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, fermo da un anno dopo l’addio burrascoso dalla Juventus, sarebbe stato avvicinato diverse squadre del campionato italiano negli ultimi giorni, su tutte da Napoli e Milan.

Il suo nome, peraltro, continua ad essere timidamente accostato all’Inter, ma solamente nel caso in cui Simone Inzaghi decidesse di andar via e cedere alle sirene arabe dopo aver disputato la finale di Champions League. Com’è risaputo, in effetti, il profilo di Allegri è sempre piaciuto a Beppe Marotta e potrebbe schizzare in pole in caso di scossoni al momento non attesi in casa nerazzurra.

Sul futuro dell’allenatore livornese, così si è espresso il suo agente ai microfoni di Sky Sport: “Più a Napoli o Milano? Non lo vedo da nessuna parte. Fino a quando le cose non si materializzano a me non piace alimentare quelle che poi diventano delle cose poche serie nei confronti del pubblico. Panchine di Serie A? Non ho la certezza che il Torino, il Napoli o l’Inter decidano di cambiare. Si può innescare un effetto domino ma a oggi non ne abbiamo la certezza”.