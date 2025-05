In Spagna sicuri: “Questa BIG vuole Lautaro Martinez”

In Spagna sono tornate a circolare voci di mercato che riguardano il futuro di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino e capitano dell’Inter, che qualche stagione fa era stato davvero vicino a lasciare i nerazzurri dietro il pressing del Barcellona e soprattutto di Leo Messi, sarebbe finito sulla lista di un altro top club a cinque anni di distanza.

Come riferito da El Chiringuito, Lautaro viene seguito con grande interesse dall’Atletico Madrid. Il Toro è sempre stato un attaccante assai gradito al Cholo Simeone, pronto a tornare alla carica la prossima estate. Allo stesso tempo, però, in Spagna fanno sapere che si tratta di un’operazione per i colchoneros assai complicata.

Questa la notizia circolata: “Il profilo che sta seguendo l’Atletico Madrid per l’attacco è quello di Lautaro Martinez. Un’operazione che si potrebbe fare solo con la cessione di Griezmann, ma al momento sembra complicata”. Anche lo stesso Lautaro, leader e capitano dell’Inter, difficilmente aprirebbe ad un trasferimento in questo momento della sua carriera.