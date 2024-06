Annuncio Calhanoglu: reazione IMMEDIATA del Bayern Monaco

Con un comunicato ufficiale, Hakan Calhanoglu nella serata di ieri ha fatto qualcosa di più unico che raro nel mondo del calcio. In seguito all’uragano di notizie che lo aveva travolto nelle precedenti 48 ore, in merito ad un possibile trasferimento al Bayern Monaco, il centrocampista dell’Inter ha deciso di metterci la faccia e rompere il silenzio giurando fedeltà ai nerazzurri.

Un rifiuto netto quello del calciatore turco nei confronti del club bavarese che più volte negli ultimi mesi aveva bussato alla porta del suo agente. Di tutta risposta, il Bayern Monaco ha quest’oggi deciso di passare al contrattacco, tornando con decisione su un altro obiettivo che era stato individuato dalla dirigenza ancor prima di Calhanoglu.

Come riportato da Sport Bild, i tedeschi hanno definitivamente abbandonato il centrocampista dell’Inter ed hanno ripreso i dialoghi con il Fulham per Joao Palhinha. Il Bayern Monaco, però, non sembra avere alcuna intenzione di offrire più di 46 milioni di euro, bonus compresi. Strada decisamente in salita a fronte della prima richiesta da 70 milioni degli inglesi per lasciare andare il portoghese.