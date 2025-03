Pio Esposito viene considerato da anni tra i migliori talenti venuti fuori dal settore giovanile dell’Inter. L’attaccante classe 2005, con l’obiettivo di accelerare la sua crescita, nell’ultimo biennio è stato dunque mandato in prestito allo Spezia in Serie B. Dopo una prima stagione di adattamento, il forte centravanti è esploso definitivamente in quest’ultimo campionato nel quale ha già timbrato 14 reti.

Per questa ragione, l’Inter ha già avviato le pratiche per il rinnovo del contratto di Pio Esposito fino al giugno 2030. Prima di lanciarlo in prima squadra, però, l’attaccante verrà con ogni probabilità rispedito in prestito la prossima stagione, per dargli l’occasione di esordire in Serie A in una piazza con pressioni inferiori rispetto a quella nerazzurra.

Per quanto riguarda il nuovo accordo, le parti hanno praticamente raggiunto l’intesa totale e presto arriverà la firma. E’ stata l’Inter ad accelerare le pratiche negli ultimi giorni per cercare di blindare il prima possibile Pio Esposito per tanti anni. A spiegarne il motivo ci ha pensato questa mattina l’esperto Fabrizio Romano che ha svelato “l’interesse dei club della Premier League” sul giovane attaccante.