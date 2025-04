Romano: “Arda Guler-Inter, ecco qual è la verità”

Nelle scorse settimane un nome che era stato accostato con ricorrenza all’Inter per la sessione di mercato estiva è stato quello di Arda Guler. Il trequartista del Real Madrid è un giovane di grande talento ma che nella rosa dei Blancos è chiuso da una grandissima concorrenza e per questo si era parlato di un suo possibile addio.

Intervenuto sul suo canale YouTube, il noto esperto di mercato Fabrizio Romano ha però messo un freno a queste voci. Ha spiegato infatti che il club spagnolo crede tanto nel talento turco nonostante i molti club che lo hanno richiesto: “Il Real Madrid è molto felice di Arda Guler sia per il presente che per il futuro. Ci sono molte voci su questo giocatore, almeno 10-12 squadre lo hanno richiesto per un prestito o anche un acquisto a titolo definitivo”.

“Ci sono tanti club pronti ad attivarsi qualora il Real Madrid decidesse di venderlo. Posso però garantire che il club credo in Arda Guler e la situazione allenatore può essere decisiva. Xabi Alonso è uno che crede molto nei giovani e può farlo crescere, attendiamo quindi di capire cosa succede con Ancelotti ma la situazione interna al club è molto chiara: credono al 100% in Arda Guler per presente e futuro”, chiude il giornalista.