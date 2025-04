Dalla Spagna: 3 squadre su Garnacho, la posizione dell’Inter

Nella prossima sessione estiva di calciomercato l’Inter andrà alla ricerca di talenti giovane per abbassare l’età media della sua rosa ma provando a restare competitivi ai massimi livelli grazie al lavoro di mister Simone Inzaghi. Conoscendo questa politica societaria voluta da Oaktree spuntano tanti nomi accostati ai nerazzurri.

Dalla Spagna spunta un nuovo profilo che viene indicato come possibile target per l’Inter. Si tratta di Alejandro Garnacho, esterno d’attacco del Manchester United che potrebbe lasciare l’Inghilterra secondo quanto riferisce Fichajes.net. Si parla di possibili offerte anche da 50 milioni di euro per il cartellino del classe 2004.

La squadra che, secondo questa fonte spagnola, viene però data come favorita per Garnacho è l’Atletico Madrid. Inter e Napoli (che lo aveva già sondato in inverno come dopo-Kvara) sono altre due concorrenti ma al momento restano in secondo piano, rispetto ai Colchoneros che sono in pole per il talento argentino del Manchester United.