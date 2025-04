Mercato Inter, un nuovo difensore dalla Premier: duello con la Juve

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, in questi ultimi anni con la società nerazzurra e anche in precedenza quando era un dirigente della Juventus, ha sempre dimostrato di essere un uomo mercato molto attento ai giocatori in scadenza di contratto e disponibili quindi sul mercato degli svincolati nel corso della sessione estiva.

L’ultimo calciatore con questa caratteristica che sembra essere finito nella sua lista obiettivi, stando a quanto riporta il media britannico CaughtOffside risponde al nome di Victor Lindelof. Il difensore svedese 31enne è in scadenza di contratto a giugno con il Manchester United e dopo 8 stagioni con i Red Devils è pronto a cambiare aria.

Secondo questa fonte ci sono diverse squadre inglesi sulle sue tracce del calibro di Everton, West Ham, Fulham, e Wolverhampton ma anche tre società straniere come Benfica (suo ex club) e anche Inter e Juventus che in estate andranno alla ricerca di rinforzi in difesa. Ora un nuovo nome da tenere d’occhio è dunque quello di Lindelof.