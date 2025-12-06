Asllani non convince il Torino: riscatto in bilico

Non sembra essere così scontato il riscatto da parte del Torino nei confronti di Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, sbarcato in granata per 1,5 milioni di euro di prestito oneroso con opzione fissata a 12 milioni, dovrà convincere sul campo il club di Urbano Cairo a meritare la permanenza anche oltre la prossima estate.

Prelevato dall’Inter con grandi aspettative, forse anche fin troppo alte, ad oggi il suo rendimento è stato sotto gli standard. Come scritto da Tuttosport, Asllani è riuscito a mettere in campo delle prestazioni più che positive, ma ancora distanti da quelle che erano le attese dei tifosi del Torino al suo arrivo in squadra. Ad ogni modo, il classe 2002 rimane un punto fisso di Baroni ed avrà numerose chance da qui al termine della stagione.

Dopo l’errore dal dischetto con il Lecce, l’ex interista avrà fame di riscatto e voglia di dimostrare il suo reale valore. Quale miglior occasione, dunque, se non il ‘derby’ personale contro il Milan in programma lunedì sera alle 20.45. Un big match che potrà dare ad Asllani l’opportunità di mettersi in luce contro l’ex Ricci, l’uomo che lo stesso centrocampista è stato chiamato a sostituire sotto la Mole dopo il suo passaggio in rossonero.