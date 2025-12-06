Chi è Di Bello, l’arbitro di Inter-Como: amuleto nerazzurro

Tutto pronto per il match della quattordicesima giornata di Serie A che questo pomeriggio vedrà a San Siro la sfida tra Inter-Como. Uno scontro diretto a tutti gli effetti considerata la classifica delle due squadre che accende la lotta ai piani alti del campionato. Di fronte, inoltre, due allenatori giovani e ambiziosi come Cristian Chivu e Cesc Fabregas.

Come annunciato dall’AIA, per Inter-Como è stato designato l’arbitro Marco Di Bello. Il fischietto della sezione di Brindisi avrà al suo fianco gli assistenti Imperiale e Bianchini e Piccinini come IV Ufficiale. Var nelle mani di Gariglio, assistito dall’esperto Guida.

Sono 15 i precedenti che legano Di Bello all’Inter in tutte le competizioni, arbitro con cui i nerazzurri non hanno mai perso: complessivamente sono 11 le vittorie ottenute e 4 i pareggi complessivi. Si tratta di un arbitro che statisticamente tende a fischiare poco più rispetto alla media del campionato italiano. Un dettaglio da non sottovalutare in una partita di livello così alto.