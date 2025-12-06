L’Inter va in ritiro prima del Como: svelato il motivo

Per la prima volta sotto la gestione Chivu, l’Inter ha deciso di trascorrere la notte ad Appiano Gentile prima della sfida contro il Como, in programma questo pomeriggio alle 18.00. Una decisione inedita per il tecnico rumeno che finora aveva sempre evitato il ritiro pre-gara, anche in occasione del derby perso contro il Milan.

Come svelato da La Gazzetta dallo Sport, la scelta dipende dall’orario della partita. Con il fischio d’inizio nel tardo pomeriggio, la giornata risulta più corta di circa due ore e mezza rispetto agli impegni serali. Trattenere il gruppo al centro sportivo dopo la rifinitura pomeridiana permette di gestire meglio il tempo a disposizione.

Il pensiero del tecnico rumeno è sempre stato chiaro: quando si gioca alle 20.45 e la squadra può ritrovarsi dal mattino, trascorrendo comunque l’intera giornata insieme fino alla partita, il ritiro non serve. Dopo la sconfitta nel derby qualcuno aveva messo in dubbio questa scelta, ma l’allenatore nerazzurro aveva già lasciato aperta la possibilità di ricorrere al ritiro in determinate circostanze.

La partita contro la squadra di Fabregas e Nico Paz, distante tre punti in classifica, rappresenta il secondo impegno casalingo su tre in sette giorni. Mercoledì scorso la vittoria per 5-1 in Coppa Italia contro il Venezia, martedì prossimo arriverà il Liverpool per la sesta giornata di Champions League. Un calendario fitto che ha spinto Chivu a cambiare approccio per preparare al meglio questo appuntamento a San Siro.