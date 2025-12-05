L’Inter ci riprova: il colpo a centrocampo passa dalla Roma

L’Inter torna all’attacco per Koné: il francese resta il sogno di mercato dei nerazzurri. Il centrocampista francese era già nel mirino della dirigenza la scorsa estate e nonostante il precedente no della Roma, la pista sembra non essersi del tutto raffreddata in vista della prossima stagione.

Acquistato dai giallorossi la scorsa estate per 18 milioni di euro, oggi la sua valutazione è quasi triplicata. I giallorossi lo considerano incedibile e chiedono oltre 50 milioni per lasciarlo partire, cifra destinata a crescere in vista dei prossimi Mondiali. Sul giocatore c’è anche l’interesse del Paris Saint-Germain.

In estate quello di Koné è stato tra i nomi più chiacchierati del mercato e l’Inter aveva provato ad affondare il colpo offrendo circa 40 milioni più bonus, proposta ritenuta insufficiente dai Friedkin.

A gennaio non sono previsti cambiamenti: il francese resterà a Roma almeno fino alla fine della stagione.

Diversa, invece, la situazione in vista della prossima sessione estiva di mercato, con la Roma che dovrà generare entrate entro il 30 giugno e Koné potrebbe entrare tra i possibili sacrificabili per fare cassa.