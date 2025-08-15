Asllani e il nuovo contratto: colpo di scena nella trattativa

Fin dall’inizio dell’estate il nome di Kristjan Asllani è sempre rimasto nella lista delle partenze per l’Inter perché la società – dopo anche un innesto di qualità come quello di Sucic – ha deciso di puntare su altri giocatori in mediana e così si è detta pronta alla cessione del regista albanese, che però è più complicata del previsto.

L’ex Empoli non ha infatti intenzione di andare a giocare all’estero e vuole restare in Serie A. Nel mese di luglio aveva infatti rifiutato una proposta dal Betis aspettano altre offerte dall’Italia. Dopo alcuni sondaggi di Bologna e Fiorentina, ora c’è il Torino forte su Asllani e l’Inter ha dato piena apertura alla cessione.

La novità di oggi in questa trattativa arriva dalle pagine di Tuttosport dove si legge che ci sarebbe già anche un principio di intesa sul contratto tra il Torino e lo stesso Asllani. Si tratta di un colpo di scena importante per il mercato dell’Inter anche se resta da capire se la società granata riuscirà a convincere i nerazzurri che chiedono 16 milioni di euro.