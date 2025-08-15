15 Agosto 2025

Mossa Inter in difesa: SCELTO il preferito, gioca in Serie A

Se esce Pavard si può chiudere il colpo

Tra una trattativa per Lookman che rappresenta il sogno per l’attacco e l’ipotesi Manu Kone della Roma che è diventata la nuova occasione per la mediana, tanti tifosi dell’Inter sono preoccupati anche per quanto riguarda il reparto difensivo dopo che sia Leoni che De Winter non sono arrivati in questo mercato.

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra starebbe però anche lavorando sulle piste per la difesa e avrebbe scelto il suo obiettivo principale che inoltre gioca già anche in Serie A. Si tratta di Oumar Solet, difensore centrale dell’Udinese che piace molto all’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu.

Per affondare il colpo con il club friulano serve però prima una cessione nel reparto difensivo e il candidato numero a partire in questo momento è Benjamin Pavard che ha alcune richieste dall’estero. L’Inter vorrebbe raggiungere un accordo con l’Udinese per Solet sulla base di un prestito con riscatto a 20-25 milioni.

