Pedullà RIVELA: “Due colpi da 100 milioni, ecco cosa serve”

Nonostante in queste ore il nome di Manu Kone sia al centro del mercato dell’Inter con la società che sta cercando di comprendere la fattibilità dell’operazione, non è ancora per nulla concluso il capitolo Ademola Lookman. Il club nerazzurro si è dato ancora una settimana di tempo per provare a raggiungere un accordo con l’Atalanta.

Che la pista Lookman sia ancora viva lo conferma anche Alfredo Pedullà in un video sul suo canale YouTube. Il giornalista spiega che l’Inter si trova a un bivio con due grossi obiettivi di mercato che costano 50 milioni l’uno. Per farli entrambi l’unica possibilità quella di una cessione eccellente, ad oggi non prevista. Ecco le sue parole:

“Per fare entrambi, e mi riferisco a Lookman e a Manu Kone, servono 100 milioni di euro. Difficilmente sono finanziabili senza un’uscita importante. Se affondi da una parte rischi che la coperta sia corta dall’altra, se da una parte chiedono 50 milioni puoi capire se rilanciare dall’altra ma siamo all’interno di un problema per l’Inter”.