Rifiuto secco per l’attaccante: “Era il sostituto perfetto”

Il reparto che, per il momento, è cambiato di più nella rosa dell’Inter nel corso di questa sessione estiva di mercato è senza dubbio l’attacco. Il 50% degli attaccanti oggi presenti in organico sono infatti volti nuovi con Pio Esposito e Bonny che sono giovani desiderosi di mettersi in mostra al fianco dei titolari Lautaro e Thuram.

Dopo l’addio di Correa e Arnautovic il prossimo a salutare sarà Taremi per completare le uscite. In questo pacchetto di attaccanti, come detto, è presente pure un giovane di grandi speranze su cui l’Inter punta molto ovvero Pio Esposito che ha fatto molto bene nella sua ultima stagione in prestito in Serie B con la maglia dello Spezia.

C’è però un retroscena: nelle scorse settimane il Lipsia, dopo la cessione di Sesko al Man United, ha cercato di prendere Esposito dall’Inter perché lo riteneva il sostituto perfetto del suo centravanti, come rivela Orazio Accomando di Sport Mediaset. Tuttavia, sia il club nerazzurro che lo stesso attaccante classe 2005 hanno detto no alla proposta tedesca.