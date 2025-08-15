Svelato il prezzo DEFINITIVO che la Roma fa per Kone

Nelle scorse ore è impazzato il nome di Manu Kone per quanto riguarda la sessione di mercato dell’Inter. Il centrocampista della Roma, come confermato da tutte le principali fonti del calciomercato italiano, è finito nel mirino dei nerazzurri che stanno riflettendo sul colpo Ademola Lookman e potrebbero cambiare obiettivo.

La strategia alternativa all’attaccante dell’Atalanta potrebbe quindi essere quella di mantenere il reparto avanzato così com’è attualmente (Lautaro, Thuram, Bonny e Pio Esposito) senza ulteriori innesti, concentrandosi invece su un rinforzo in mediana. Il nome giusto individuato dalla dirigenza dell’Inter sarebbe quindi quello di Manu Kone.

Secondo quanto riferito dal giornalista Alfredo Pedullà, la richiesta economica che la Roma fa per cedere il suo centrocampista è ben chiara ed pari a 50 milioni di euro. Si tratta quindi certamente di una cifra non irrisoria per le casse dell’Inter e ora è tempo di riflettere per la dirigenza, visto che vuole chiudere questo discorso in breve tempo.