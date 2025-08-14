Chi è Manu Koné, il nuovo colpo che l’Inter vuole SUBITO

Si è accesa all’improvviso la pista che potrebbe portare Manu Koné dalla Roma all’Inter. Il centrocampista giallorosso è diventanto un obiettivo primario della società nerazzurra, che si sarebbe già fatta avanti con un’offerta formale.

C’è attesa, ora, per la risposta della Roma, che sembra disposta ad aprire all’addio. La trattativa potrebbe entrare sempre più nel vivo nell prossime ore. In attesa di capire quali sviluppi ci saranno, andiamo a vedere conoscere meglio il profilo di Kone, con il nostro identikit.

Koné Inter

La pista Manu Koné si accesa in queste ultime ore, con l’Inter pronta a spostare sul calciatore della Roma l’investimento inizialmente preventivato per Ademola Lookman. Lo stallo con l’Atalanta si sta protraendo troppo a lungo e i nerazzurri sembrano orientati a cambiare strategia.

Koné, infatti, andrebbe ad aggiungersi alla mediana nerazzurra, permettendo a Mkhitaryan e Zalewski di alzarsi sulla trequarti, con l’Inter che potrebbe rinunciare a un quinta punta, viste le ottime risposte in precampionato di Bonny e Pio Esposito.

Koné Transfermarkt

Il valore di Koné su Transfermarkt è di 40 milioni di euro, una cifra che sembra avvicinarsi alla spesa preventivata dall’Inter per strappare il sì della Roma. Il francese è arrivato l’anno scorso in Serie A, per una cifra pari a 18 milioni di euro, ma potrebbe essere sacrificato dalla società dei Friedkin, per aprire a nuovi investimenti sul mercato.

Carriera Koné

Nato il 17 maggio del 2001, Kouadio Emmanuel Boris Koné, detto Manu, è cresciuto calcisticamente in Francia, prima esplodere in Germania, con la maglia del Borussia Moenchengladbach. Il suo esordio da professionista è arrivato con la maglia del Tolosa, nel 2019, dopo un percorso nelle giovanili. Con i francesi ha giocato 59 partite, segnando 6 gol.

Il trasferimento in Bundesliga è arrivato nel 2021: 3 stagioni al Gladbach (2 insieme a Marcus Thuram), con 79 presenze e 4 gol, ma anche 2 infortuni che lo hanno tenuto fuori dal campo 2 mesi ciascuno: uno al legamento collaterale mediale, nel 2021, e uno al ginocchio, nel 2023.

La scorsa estate si è trasferito alla Roma per 18 milioni di euro, diventando subito un pilastro della mediana giallorossa. Con la maglia dei giallorossi ha guadagnato un posto stabile nella nazionale maggiore francese.

Il suo esordio, infatti, è arrivato lo scorso 6 settembre, contro l’Italia. In totale, fin qui, sono 8 le presenze con la maglia dei galletti. Da segnalare, infine, anche l’argento olimpico, conquistato nei giochi casalinghi di Parigi.

Koné caratteristiche

Giocatore dalla fisicità dirompente, Manu Konè abbina potenza a un atletismo di primo livello. Queste caratteristiche lo rendono un giocatore in grado di coprire ampie porzioni di campo, rendendolo un profilo molto adatto a un’eventuale mediana a 2, nella mente di Chivu già nelle primissime uscite nerazzurre.

Oltre alle grandi qualità atletiche, che lo rendono un giocatore in grado di fare filtro in fase di non possesso, Koné è in possesso anche di una discreta qualità con il pallone, soprattutto in conduzione. Da migliorare, invece, la qualità negli ultimi metri. Nella sua prima annata alla Roma ha segnato 2 gol e, in generale, non si è mai avvicinato alla doppia cifra stagionale in carriera. In totale, in 210 presenze è andato a segno solo 15 volte.