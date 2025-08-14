Stallo Lookman: l’Inter piomba sul NUOVO obiettivo in Serie A

La trattativa per Ademola Lookman sta vivendo una fase di stallo, con il pressing dell’Inter che non sembra convincere l’Atalanta, nonostante la rottura totale con il giocatore. Una situazione complicata, che potrebbe portare i nerazzurri a un cambio di strategia.

Secondo Sky Sport, infatti, il nuovo obiettivo potrebbe essere Manu Koné della Roma. Sarebbe un acquisto differente, che l’Inter potrebbe valutare visto le prestazioni convincenti di Bonny ed Esposito in attacco e la possibilità di Mkhitaryan e Zalewski di giocare come trequartisti.

La Roma potrebbe aprire alla cessione di un big per finanziare altri investimenti sul mercato congeniali a Gasperini. Tuttavia, riporta sempre l’emittente televisivo, al momento non ci sarebbero stati contatti diretti con l’Inter.