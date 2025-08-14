Svolta DEFINITIVA per l’obiettivo Inter: l’annuncio del DS

Sono giorni di riflessione in casa Inter per quanto riguarda le prossime mosse di mercato. La situazione Lookman non sembra sbloccarsi e in casa nerazzurra si pensa anche ad altri obiettivi in grado di aggiungere quelle caratteristiche tecniche alla rosa di Chivu.

Uno dei profili emersi negli scorsi giorni in questo senso è quello di Maghnes Akliouche del Monaco. L’ipotesi, però, sembra essersi subito spenta. Infatti, il direttore sportivo dei francesi, Thiago Scuro, ha chiuso alla possibilità di una cessione del talento classe 2002.

Queste le sue parole, riportate da Get French Football News:

“Qui a Monaco si è ambientato bene e gode di grande fiducia. Nessuno ha fretta. Un’altra stagione con noi sarà vantaggiosa anche per lui. La nostra ambizione è che rimanga a lungo”.