Moretto: “Trattativa Inter-Lookman congelata, cosa succede”

Va avanti lo stallo tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman. Una trattativa lunghissima e snervante che potrebbe protrarsi sino agli ultimi giorni di mercato. Uno scenario che certamente dalla parti di Viale della Liberazione vorrebbero evitare, per non correre il rischio di dover fare tutto di fretta e doversi eventualmente accontentare di alternative meno gradite per l’attacco.

Come riportato da Matteo Moretto sul canale di Fabrizio Romano, nel frattempo, c’è una novità che riguarda l’offerta nerazzurra: “C’è un importante aggiornamento sul futuro di Ademola Lookman che arriva dall’Inter. Ad oggi l’Inter non è intenzionata ad alzare la posta per Lookman, crede che 45 milioni di euro bonus compresi sia un’offerta soddisfacente. Non risulta che l’Inter voglia alzare l’offerta. La situazione è congelata, in standby, e l’Inter sta valutando altri piani alternativi”.