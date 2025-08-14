CorSport: “Idea Inter dal Chelsea per l’erede di Pavard”

E’ ormai evidente che l’Inter abbia deciso di voltare pagina in difesa e puntellare già questa estate alcune imperfezioni viste nella passata stagione. In particolare, ai nerazzurri serve aggiungere al reparto arretrato di Cristian Chivu un centrale veloce e bravo a coprire quanto più campo possibile alle sue spalle.

Da qui l’apertura del club nerazzurro alla cessione di Benjamin Pavard, non più considerato intoccabile specialmente dinnanzi a proposte da circa 20 milioni di euro. Al posto del francese, oltre ai due connazionali Solet e Badé, l’Inter starebbe valutando anche un profilo già accostato in passato dalla Premier League.

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, nella lista dell’Inter è tornato forte il nome di Trevoh Chalobah. Il difensore inglese è un vecchio pallino di Ausilio ed ha vinto da protagonista sia l’ultima Conference League che il Mondiale per Club. Le sue caratteristiche sono perfette per colmare le attuali lacune della difesa nerazzurra, anche se allo stato attuale non esiste ancora alcuna trattativa con il Chelsea.