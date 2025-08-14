Speranza Inter sul mercato: così l’Atalanta libera Lookman

Prosegue ancora lo stallo tra Inter e Atalanta nell’affare che riguarda Ademola Lookman. Da quasi ormai due settimane non si registrano movimenti di alcun genere, con il calciatore che si rifiuta di tornare a Bergamo e che da qualche giorno si è rifugiato a Londra dopo il breve soggiorno portoghese.

L’Inter, forte dell’accordo con il calciatore, temporeggia in attesa di una valutazione ufficiale da parte dell’Atalanta. Allo stesso tempo, i bergamaschi non hanno alcuna fretta di riallacciare la trattativa con i nerazzurri. Come scritto dal Corriere dello Sport questa mattina, esiste però una possibilità che l’affare possa realmente sbloccarsi in tempi brevi.

Da qualche giorno i Percassi hanno deciso di mettere il turbo sul mercato in entrata e fare sul serio per Rodrigo Muniz, attaccante del Fulham individuato come erede di Retegui. Si tratta di un’operazione complessa da almeno 40 milioni di euro su cui l’Atalanta ha scelto di puntare. Una volta sistemata questa pratica, ecco che la trattativa con l’Inter per Lookman dovrebbe quantomeno ripartire.

L’impressione è che da parte dei nerazzurri possa presto arrivare un ultimatum: a quasi una settimana dall’inizio del campionato, tutto sembra ancora tacere. Con il mercato che sta per entrare nelle sue ultime due settimane più calde, l’Inter ha bisogno di dare una svolta nel minor tempo possibile.