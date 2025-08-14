Offerta reale per Pavard: quanto incassa l’Inter
Il francese può dire addio
Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, qualcosa si sta muovendo davvero intorno al nome di Benjamin Pavard. Il difensore francese rientra ancora nei piani dell’Inter, ma non viene considerato dal club nerazzurro incedibile al pari di altri interpreti. Da questi presupposti, non è affatto da escludere un addio del francese a questo punto del mercato.
Come riferito da La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, il tempo di Pavard all’Inter potrebbe finire già questa estate. Quello che sino a pochi giorni fa sembra un semplice interesse nei suoi confronti da parte del Galatasaray, potrebbe presto trasformarsi in un’offerta concreta. Lo stesso difensore, dopo un biennio trascorso in maglia nerazzurra, si vedrebbe bene anche altrove.
Il prezzo richiesto dall’Inter per lasciare andare Pavard ammonta a 15-20 milioni di euro. Davanti ad un’offerta di questo calibro, il club nerazzurro potrebbe davvero prendere in considerazione la cessione del francese. Al suo posto, i dirigenti interisti hanno già individuato due possibili profili che possono fare al caso di Chivu: Oumar Solet dell’Udinese e Loïc Badé del Siviglia.