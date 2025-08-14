Gazzetta: “Inter prepara QUESTO nuovo colpo in difesa”

A quasi un mese dal via alla trattativa ancora in sospeso per Ademola Lookman, l‘Inter ha iniziato a capire di essere ufficialmente in ritardo sul mercato. Il club nerazzurro, ad una settimana dal via al nuovo campionato di Serie A, non ha ancora completato l’organico che sarà a disposizione di Cristian Chivu per la prossima stagione.

Sono due in particolare le urgenze da risolvere: oltre alla necessità di dare una scossa all’operazione per Lookman, a questa Inter serve un nuovo difensore centrale. Con il trasferimento di De Winter al Milan e quello di Leoni al Liverpool, il club nerazzurro ha l’obbligo di rifugiarsi su altri nuovi obiettivi con caratteristiche diverse dagli attuali calciatori in rosa.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sono due i profili individuati a questo punto: Oumar Solet dell’Udinese e Loïc Badé del Siviglia. Sul primo si tratta di un interesse antico che va avanti dai tempi di Salisburgo, mentre sul secondo bisognerà fare i conti con una valutazione da oltre 30 milioni di euro fatta dagli spagnoli.

E’ comunque chiara la volontà dei dirigenti di accontentare Chivu andando a prelevare dal mercato un difensore veloce, abile ad uno stile di gioco più aggressivo, forte nei duelli individuali e soprattutto affidabile nel coprire parecchi metri di campo alle sue spalle.