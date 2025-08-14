Badé-Inter priorità totale: gli hanno chiesto una cosa

Nelle scorse ore in casa Inter è schizzato in cima alle preferenze per il reparto arretrato il nome di Loïc Badé. Sfumati gli affari De Winter e Leoni, passati rispettivamente al Milan il primo e al Liverpool il secondo, il club nerazzurro è stato costretto a valutare dei piani alternativi per la difesa. Sulla lista di Ausilio, dunque, ecco che ha preso quota il profilo del francese di proprietà del Siviglia.

Come sappiamo, però, l’Inter dovrà prima cedere eventualmente Pavard e solamente dopo tentare l’assalto al centrale classe 2000. Stando a quanto aggiunto da skysport.ch, il club nerazzurro sarebbe già in contatto con il calciatore. Ausilio, infatti, avrebbe chiesto a Badé di prendere tempo dinnanzi alla proposta importante ricevuta dal Bayern Leverkusen.

Stando a questa informazione, il francese avrebbe dato priorità totale ai nerazzurri, mettendo in standby l’affare che sembrava in dirittura d’arrivo con i tedeschi. Chiaramente Badé non potrà attendere l’Inter all’infinito, ma il primo segnale arrivato dal suo entourage trasmette senz’altro fiducia in caso di futura offerta da Milano.