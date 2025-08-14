“Lo ha comunicato all’Inter”: deciso il futuro di Asllani

“Lo ha comunicato all’Inter”: deciso il futuro di AsllaniDue offerte per il centrocampista albanese
Sta per arrivare una svolta decisiva sul futuro di Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese lascerà l’Inter, come ormai raccontiamo da settimane. Dopo una prima fase di mercato piuttosto timida nei suoi confronti, ecco che negli ultimi giorni l’ex Empoli ha risvegliato l’interesse di un paio di club pronti finalmente a fare sul serio.
Da una parte il Bologna, come certificato dalla presenza del ds Sartori all’U-Power Stadium lo scorso martedì sera per Monza-Inter. Dall’altra il Torino che, come confermato da Tuttosport, ha pure avviato i primi contatti con il club nerazzurro. Lo stesso Asllani, secondo il quotidiano torinese, “ha già comunicato ai vertici nerazzurri di voler continuare a giocare in Serie A”.
Due destinazioni dunque gradite al classe 2002, per il quale però la valutazione dell’Inter si aggira intorno ai 18 milioni di euro. Una cifra considerata fin troppo alta per il Torino che vorrebbe invece proporre un prestito con diritto di riscatto. Le parti dovranno dialogare parecchio prima di trovare una soluzione intermedia, considerata la volontà dei nerazzurri di cedere subito Asllani a titolo definitivo per incassare liquidità.