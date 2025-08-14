Obiettivo Inter verso l’Atletico: “Trattative avviate”
L'attaccante può andare in Spagna
L‘Atletico Madrid continua a far spesa nel campionato italiano dopo aver già ingaggiato in questa sessione di mercato Matteo Ruggeri e Giacomo Raspadori. Stavolta, nel mirino dei colchoneros, c’è un argentino che nelle scorse settimane era stato accostato anche all’attacco dell’Inter.
Come svelato da Fabrizio Romano, l’Atletico Madrid ha infatti avviato “le trattative per ingaggiare Nico Gonzalez dalla Juventus”. L’attaccante, scaricato dai bianconeri dopo una sola stagione, potrebbe dunque ripartire dal campionato spagnolo. Per quanto riguarda l’Inter, va ribadito che Nico Gonzalez non è mai stato in cima alla lista dei desideri dei dirigenti, ma considerato come una semplice alternativa.
Il primo nome per l’attacco dell’Inter rimane quello di Ademola Lookman, per il quale nei prossimi giorni si cercherà di capire meglio come procedere con l’Atalanta. Sullo sfondo rimangono altri profili di primo livello in uscita dalla Premier League come Jadon Sancho e Christopher Nkunku.