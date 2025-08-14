Gazzetta RIVELA le tre cessioni già decise dall’Inter

A due settimane dalla chiusura del calciomercato in Italia, l’Inter non ha ancora del tutto definito il proprio organico. Il club nerazzurro, oltre al colpo Lookman su cui lavora ormai da un mese, è pure alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Quello arretrato è infatti un reparto delicato, contraddistinto soprattutto per la media età piuttosto elevata.

Da qui l’idea di anticipare di un anno l’investimento inevitabile per la difesa, aggiungendo subito un nuovo tassello a disposizione di Cristian Chivu. A prescindere da come andrà a finire, con il nome di Pavard in uscita che comincia a farsi piuttosto caldo, secondo La Gazzetta dello Sport l’Inter avrebbe già deciso tre addii per il 2026.

Oltre ad Acerbi e de Vrij, entrambi in scadenza di contratto, anche Darmian con ogni probabilità andrà via a costo zero. Come scritto dalla rosea, tutti e tre “hanno difeso l’Inter a lungo e lo faranno ancora per un’altra stagione prima di salutare tutti insieme”. Dalla prossima estate, però, sarà rivoluzione totale con i soli Bastoni e Bisseck riconfermati dalla società.