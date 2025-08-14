14 Agosto 2025
Obiettivo Koné per l’Inter: “Trattativa avanzata”
Cosa sta succedendo
Dopo diverse settimane di stallo per Ademola Lookman, ora l’Inter sembra aver cominciato a valutare seriamente altre opzioni. In queste ore sembra aver preso piede l’ipotesi Manu Kone dalla Roma, come riportato da Sky Sport.
La notizia è stata confermata anche da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che ha confermato il possibile cambio di strategia dei nerazzurri, precisando però come Lookman rimanga al momento la priorità di mercato.
Altre fonti, tuttavia, racconta di un interesse molto forte per Kone. Secondo RMC Sports, l’Inter sarebbe addirittura in “trattativa avanzata” per il centrocampista della Roma, con l’obiettivo di chiudere per una cifra inferiore ai 50 milioni di euro.