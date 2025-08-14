14 Agosto 2025

Gazzetta RIVELA: “Koné e Lookman non sono alternativi”

Nuova accelerata nel mercato dell’Inter: Manu Koné della Roma è diventato un serio obiettivo dei nerazzurri, con i giallorossi che avrebbero già aperto alla cessione. Il centrocampista dovrebbe rappresentare un cambio di strategia, conseguente allo stallo della trattativa Lookman.

Tuttavia, secondo La Gazzetta dello Sport, “Lookman e Koné non sono necessariamente alternativi”. La Roma, infatti, avrebbe bisogno di cedere per fianziare il proprio calciomercato e potrebbe far partire il giocatore anche per un’offerta da 30 milioni di euro.

In questo modo l’Inter manterrebbe delle risorse da investire su Ademola Lookman, sempre se l’Atalanta dovesse mostrare un atteggiamento diverso, aprendo alla partenza del nigeriano, promesso sposo dei nerazzurri da settimane.

