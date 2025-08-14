Ultimatum per Lookman: l’Inter non andrà oltre QUESTA data

Sembrava una trattativa da sbrogliare in poco tempo, invece si è creato uno stallo quasi totale tra l’Inter e l’Atalanta per l’arrivo di Ademola Lookman a Milano. Il nigeriano è andato allo scontro con il club bergamasco, ma l’operazione è ancora in stand-by.

Uno stato delle cose che l’Inter non è disposta a tollerare ancora lungo. Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sarebbero pronti a un ultimatum: non si aspetterà più di un’altra settimana.

Se non dovesse arrivare un’apertura per la cessione, a quel punto l’Inter abbandonerebbe questa pista per investire le sue risorse in altri reparti. Lookman ha l’accordo totale con i nerazzurri, ma questo non sembra al momento sufficiente per convincere l’Atalanta.