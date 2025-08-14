BLITZ Inter per Koné: ECCO la cifra offerta alla Roma

Si è infiammata nelle ultime ore la pista Manu Koné all’Inter. I nerazzurri avrebbero virato con forza sul centrocampista della Roma, che il club giallorosso sarebbe disposto a sacrificare, nonostante Gasperini lo ritenga un elemento cruciale, come raccontato da Fabrizio Romano.

Come riportato da Sky Sport, l’Inter avrebbe accelerato con un’offerta formale per il centrocampista francese: 40 milioni di euro più bonus. Si tratta dello stesso investimento che era stato preventivato per l’arrivo di Ademola Lookman.

Ora c’è attesa per la decisione finale della famiglia Friedkin, proprietaria della Roma. L’addio di Koné permetterebbe ai giallorossi di avere nuovi introiti sul mercato per rafforzare ulteriormente la rosa in questa sessione di mercato.