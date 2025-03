Dall’Atalanta all’Inter: Inzaghi SICURO del nuovo colpo

E’ giunta finalmente la giornata di Atalanta-Inter, la sfida scudetto di Bergamo che rivelerà tantissimo sul finale in vetta alla classifica di questo campionato. Le due formazioni scenderanno in campo questa sera e conosceranno chiaramente il risultato dell’altra sfida cruciale per la lotta al tricolore tra Venezia-Napoli delle 12.30.

Una partita che i dirigenti interisti osserveranno non solo da semplici tifosi, ma anche con uno sguardo speciale rivolto ad un obiettivo di mercato dell’Inter della prossima estate. Si tratta di Isak Hien, centrale svedese finito nei radar del club nerazzurro ormai da diverso tempo.

Il difensore dell’Atalanta è stato promosso a pieni voti da Simone Inzaghi, come ribadito questa mattina da Tuttosport. Il tecnico, secondo il quotidiano torinese, “crede che velocità e fisicità di Hien siano perfette per il suo trittico arretrato e non è un mistero che i dirigenti della società di Viale della Liberazione, in accordo col proprio allenatore, seguano l’ex Verona già da quando giocava in Veneto”.

Nell’ottica di rinnovare il reparto arretrato con calciatori già pronti per l’uso e ringiovanire complessivamente l’organico, Hien – classe 1999 – potrebbe rappresentare il compromesso perfetto, ideale per le esigenze di Inzaghi. Lo svedese lo sa perfettamente e questa sera farà di tutto per mettersi in mostra e convincere definitivamente quello che in estate potrebbe diventare il suo nuovo club.