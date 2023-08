Retroscena attaccanti: ecco perché l’Inter ha scelto Arnautovic

Marko Arnautovic è la scelta definitiva dell’Inter per quanto riguarda il centravanti. L’arrivo dell’austriaco, ormai ai dettagli, esaudisce il desiderio di Inzaghi di avere un giocatore strutturato e di esperienza. Tuttavia, l’attaccante del Bologna non era l’unico nome che i nerazzurri hanno provato a trattare in queste ore.

Come rivela La Gazzetta dello Sport, Arnautovic ha superato definitivamente la concorrenza solo nella giornata di ieri. L’Inter, infatti, si è vista respingere dal Porto un’offerta da 23 milioni di euro per Taremi, non intenzionato ad ammorbidire le proprie posizioni. Sull’iraniano, poi, pesava anche la spada di Damocle della Coppa d’Asia.

I nerazzurri avrebbero contattato anche il Bayern Monaco per Eric Choupo-Moting. L’attaccante camerunense, tuttavia, è ancora considerato un giocatore utile dai bavaresi. A quel punto, l’Inter avrebbe messo a segno l’affondo decisivo per Arnautovic.

L’opinione di Passione Inter

Arnautovic non era l’unico nome nel taccuino dell’Inter, questo è certo. E probabilmente non era neppure il primo. Tuttavia, a causa delle diverse contingenze del mercato, legate principalmente alla poca disponibilità economica dei nerazzurri, l’austriaco si è rivelata essere l’operazione più fattibile a disposizione.