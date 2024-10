Ausilio contatta David. CdS avvisa l’Inter: “Solo al posto di un titolare”

Da diverso tempo si rincorrono le voci sull’interesse dell’Inter per Jonathan David, in scadenza di contratto con il Lille. Il canadese sarebbe un colpo in linea con i parametri di Oaktree ed è per questo motivo, che il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del giocatore.

Lo scrive il Corriere dello Sport, che però sottolinea anche un altro aspetto di questa vicenda. Secondo il quotidiano romano, infatti, è improbabile che un giocatore del suo calibro possa accettare di venire all’Inter per rivestire il ruolo di quarta punta, vista anche la gran richiesta che c’è attorno a lui.

Pertanto, lo scenario più logico per un suo arrivo sembra essere quello in sostituzione di un titolare, per prendere il suo posto. Il Corriere, nello specifico, fa il nome di Marcus Thuram, il quale avrebbe gli occhi del Paris Saint-Germain addosso e una clausola rescissoria da 85 milioni di euro.