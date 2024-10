VIDEO – Arnautovic INCANTA con l’Austria: doppietta e GOLAZO!

Marko Arnautovic ha rubato la scena nella vittoria per 5-1 dell’Austria contro la Norvegia, in Nations League. L’attaccante dell’Inter è andato a segno con una doppietta, lasciando tutti a bocca aperta sul secondo gol.

Arnautovic, infatti, ha sbloccato la gara all’8′, lasciando partire un bolide dal limite dell’area che si è insaccato sotto l’incrocio. La seconda rete, invece, è arrivata su calcio di rigore. Un’ottima prestazione del centravanti nerazzurro, che continua a mostrare i segnali di crescita visti anche in Champions League.

Questi i video dei due gol segnati:

Marko Arnautović grabs his SECOND goal of the evening for Austria, converting from the penalty spot. 🇦🇹⚽️⚫️🔵



pic.twitter.com/AEo10olMF5