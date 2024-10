GdS – L’Inter sfida le big d’Europa per Tah: c’è l’arma in più

L’arrivo in estate di Palacios ha proseguito il processo di rinnovamento e ringiovanimento della difesa iniziato con Bisseck nella scorsa stagione. Tuttavia, la dirigenza dell’Inter è intenzionata a intervenire ancora, visti l’età e i contratti in scadenza di Acerbi e De Vrij. E, come racconta La Gazzetta dello Sport, è pronto a lanciare la sfida ai top club europei.

L’obiettivo è quello di Jonathan Tah del Bayer Leverkusen, in scadenza a giugno e già sicuro di non rinnovare il contratto. Un’occasione a costo zero che ha già fatto rizzare le orecchie a diversi club, come ad esempio il Bayern Monaco, sempre attento al mercato tedesco, e il Liverpool, a caccia dell’erede di Van Dijk,

Dal canto suo, però, l’Inter già in passato è riuscita a far preferire il progetto nerazzurro nonostante la concorrenza. E per il classe 1996 avrebbe una possibilità in più da offrire rispetto agli altri club: la certezza della titolarità. Da capire se basterà, la corsa a Tah è partita.

L’opinione di Passione Inter

Jonathan Tah è nel fiore della sua carriera. Le stagioni con Xabi Alonso lo hanno portato a quel livello che si poteva auspicare quando esordì ancora molto giovane. Per l’Inter sarebbe un colpo ai limiti della perfezione: a parametro zero e non over 30. Oaktree potrebbe preferire un investimento diverso, su un profilo ancora più giovane, ma il centrale tedesco è un’occasione troppo ghiotta.