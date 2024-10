Spalletti, smentita a sorpresa: “Non devo chiarire niente a nessuno”

Arrivano nuove dichiarazioni a sorpresa da parte di Luciano Spalletti, ct dell’Italia, dopo quelle di giovedì scorso sul caso ultras che avevano provocato grande fastidio in casa Inter poiché apparse come un riferimento diretto a Simone Inzaghi.

Nelle ultime ore, La Gazzetta dello Sport ha rivelato che è andata in scena ieri una telefonata chiarificatrice proprio fra Spalletti e Inzaghi, ma le ultime parole del toscano rilasciate al TG1 alla vigilia di Italia-Israele potrebbero alimentare nuove tensioni. L’ex allenatore dell’Inter è stato lapidario: “Io non devo chiarire niente a nessuno, ho solo risposto a una domanda su come mi comporto io in certe situazioni“.